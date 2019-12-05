المنخفض الجوي يرفع الطلب على مادتي الكاز والغاز

وطنا اليوم-عمان:ارتفع معدل الطلب اليومي على أسطوانات الغاز المنزلي نحو 60 ألف أسطوانة، تزامنا مع تأثير منخفض جوي على الأردن.
نقيب أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز نهار السعيدات قال، إن الطلب على أسطوانات الغاز المنزلية اليومي بلغ 200 ألف أسطوانة منذ بداية المنخفض الجوي، مقارنة مع 140 ألف أسطوانة في الأيام التي سبقت المنخفض.
بلغ عدد الأسطوانات المتداولة في الأردن 6.54 مليون أسطوانة العام الماضي.
وبحسب السعيدات ارتفع الطلب على مادة الكاز مطلع الشهر الحالي بنسبة 2.4 %، ليسجل 19 مليون لتر، مقارنة مع 18 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي.
تعمق،الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي الذي يتمركز فوق جزيرة قبرص، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها، مع بقاء الرياح نشطة في معظم المناطق، ومغبرة في جنوب وشرق المملكة، وتتساقط الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط الأردن، وأجزاء من المناطق الشرقية.