الرئيسية | محليات الجبهة الهوائية الباردة تتجه للأردن ترافقها زخات البرد

وطنا اليوم-عمان:تزداد وتيرة هطول الأمطار تدريجيا على المملكة خلال الساعات القادمة من يوم الخميس، نتيجة تدفق المزيد من الهواء البارد القادم من شرق اوروبا نحو شرق البحر المتوسط ثم المملكة، لتصبح الهطولات المطرية غزيرة وتترافق بالرعد و البرد والرياح القوية على المنطقة الشمالية و الوسطى و أجزاء من مرتفعات الجنوب.

وبحسب موقع طقس العرب، يتوقع أن تترافق العواصف الرعدية بهطول كثيف للبرد على المنطقة الشمالية و الوسطى و ايضا بعض الأجزاء من المرتفعات الجنوبية، بالتزامن مع هطول للأمطار ذات معدل غزارة عالي مساء الخميس و ليلة الخميس/ الجمعة، ما سيعمل على تشكل السيول وجريان الاودية و ايضا ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات.

ويشير رادار البروق إلى نشاط عالي للعواصف الرعدية فوق مياه البحر المتوسط و سواحل فلسطين و لبنان وسوريا يوم الخميس، حيث تزداد فعاليتها و يزداد النشاط الرعدي فيها بسبب عبورها فوق مياه البحر المتوسط الدافئة واكتسابها المزيد من الرطوبة بالتزامن مع تدفق هواء شديد البرودة في طبقات الجو العالية ما يعمل على حدوث فروقات حرارية كبيرة بين الطبقات السطحية من الغلاف الجوي و الطبقات العالية منه وهو ما يعرف علميا بـ "الحمل الحراري" الذي يُشكل الغيوم الركامية الرعدية وهطول البرد و الأمطار الغزيرة، وهي ذات الغيوم المتوقع ان تعبر المملكة خلال ليلة الخميس/ الجمعة.

كما يُتوقع ان يستمر هطول الأمطار الغزيرة و زخات البرد خلال ساعات صباح و ظهر الجمعة، ويكون الطقس عاصف و بارد و ماطر، كما تتدنى الرؤية الافقية فوق الجبال العالية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض.

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