تجارة عمان لـ تجار العاصمة : تابعوا تحذيرات

وطنا اليوم-عمان:دعت غرفة تجارة عمان تجار العاصمة الى أخذ الاحتياطات اللازمة خلال الظروف الجوية التي تؤثر على المملكة والتعامل بجدية مع ما يصدر من تحذيرات عن الأرصاد الجوية والمديرية العامة للدفاع المدني وأمانة عمان.

وأكدت الغرفة في بيان صحافي اليوم الاربعاء: ضرورة التقيد بالإرشادات التوعوية التي تصدر خلال الظروف الجوية حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ولتلافي تعرضهم لحوادث عارضة تكبدهم خسائر مالية وتعرض مؤسساتهم واعمالهم للمخاطر.

واشارت الى عدم تخزين البضائع في المستودعات المنخفضة دون مستوى الشارع خلال فصل الشتاء ، وتجنب التخزين بكميات كبيرة في مستودعات التسوية ، ويفضل أن تكون مرتفعة عن أرضية المحل التجاري.

وطلبت الغرفة من التجار رفع عتبات المحلات التجارية بارتفاع مناسب عن مستوى الرصيف لضمان عدم دخول المياه إلى داخل المحل وعدم تخزين أية بضاعة في مستودعات غير مرخصة والاحتفاظ بنسخة عن الدفاتر المحاسبية والفواتير ودفاتر الجرد في أماكن آمنة.

ودعت التجار الى تركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج المحلات والمستودعات قدر الإمكان وتأمين المحلات التجارية لدى شركات التأمين ، والتأكد من شمول عقد التأمين لبند ينص على تأمين المحلات التجارية والبضاعة من مخاطر الكوارث الطبيعية التي قد تقع.

وشددت الغرفة على ضرورة وجود عقود ضمان موثقة قانونياً حسب الأصول للمحلات التي يتم تضمينها والتركيز على تصويب أوضاع السجلات التجارية في حال وفاة صاحب السجل التجاري إذا كانت مؤسسة فردية ، أو في حال وفاة أحد الشركاء إذا كانت مسجلة كشركة من خلال عمل "حصر إرث" أو "تخارج " بين الورثة وتصويب وضع الشركاء في السجل التجاري لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين تبعاً لذلك.

وطالبت التجار بالعمل على تجديد شهادة غرفة تجارة عمان ورخصة المهن في بداية كل عام، موضحة ان عملية التجديد أصبحت تتم إلكترونياً دون الحاجة للحضور إلى مقر الغرفة أو الذهاب إلى مناطق أمانة عمان.

وأكدت ضرورة حصر وتصوير أية أضرار ناتجة عن الفيضانات بالصور والفيديو في حال حدوثها وتوثيق عملية إتلاف البضائع المتضررة وخاصة المواد التموينية والغذائية بطريقة رسمية من خلال موظفي المؤسسة العامة للغذاء والدواء أو أمانة عمان الكبرى أو المديرية العامة للدفاع المدني أو دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، والاحتفاظ بالمستندات التي تثبت واقعة الإتلاف .

كما أكدت ضرورة التنبّه إلى الالتزام بشروط السلامة العامة في المحلات والمستودعات قدر الإمكان وإبلاغ الجهة المختصة عن أي خلل في البنية التحتية من خلال تقديم الشكوى عبر موقع أمانة عمان الكبرى على شبكة الانترنت مع توثيق الشكوى ، أو من خلال الاتصال الهاتفي مع الأجهزة المختصة.