الرئيسية | محليات زواتي هاجمت الغاز الإسرائيلي في 2014

وطنا اليوم-عمان:أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نشر تغريدة سابقة لوزيرة الطاقة هالة زواتي، نشرتها عام 2014 وانتقدت فيها الغاز الإسرائيلي، في وقت يستعد فيه الأردن لاستقباله.

التغريدة التي سبقت توقيع الأردن اتفاقية الغاز، بعامين، جاءت تعليقا على مقال نُشر حينها على موقع يومية الغد بعنوان "حرب استقلال السلطة"، لكن المقال لم يعد ظاهرا اليوم.

ونشرت زواتي يومها رابط المقال معلقة: معقول انه اليوم صرنا نحكي في الغاز الاسرائيلي عشان نحس انه نار النووي ولا الاعتماد على إسرائيل؟

وردّت عليها وقتها، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام السابقة جمانة غنيمات قائلة: اذا خير الناس بينهما بالتاكيد سينتصر النووي فهو على الأقل ثروة وطنية وخير للاردن وليس للمحتل.

فيما أجابت زواتي: النووي أو الغاز الإسرائيلي، امرين ، أحلاهما مرُّ البدائل المحلية هي الصخر الزيتي والطاقة المتجددة.

جدير بالذكر أن إسرائيل ستبدأ ضخ الغاز بشكل تجريبي لمدة ثلاثة أشهر، إلى الأردن مطلع عام 2020.













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