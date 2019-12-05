الرئيسية | محليات الشواربة يوجه بتعميم تجربة الحاويات الجديدة

وطنا اليوم-عمان:وجه أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة بالعمل على تعميم مشروع حماية المناخ والموارد من خلال الإقتصاد الدائري ( فرز النفايات من المصدر ) ، على إمتداد المدينة خاصة مناطق شرق عمان .

وأطلع الشواربة خلال زيارته لحي الرضوان في منطقة زهران على آلية العمل الذي بوشرت به عملية توزيع 2000 حاوية جديدة ضمن المشروع ، مؤكدا ان هذا المشروع الذي تنفذه الامانة بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ ) لاقى تقدير وأهمية على أن يتم تعميمه لباقي المناطق .

واستمع الشواربة بحضور نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة المهندس حسام النجداوي لإيجاز عن عملية توزيع الحاويات التي صممت بشكل يتيح التمييز بينها ، بحيث تكون الحاويات ذات الغطاء الأصفر للنفايات القابلة للتدوير (الجافة ) ، وذات الغطاء الرمادي للنفايات العضوية غير القابلة للتدوير .

وقال مدير دائرة الدراسات والتوعية البيئية في أمانة عمان المهندس عمر عربيات إن المشروع سيطبق تجريبياً في ثلاث أحياء بالتعاون مع مؤسسة رواد المستقبل هي حي الرضوان وحي الرواق والجرن بمنطقة بسمان ، وفي وسط البلد كموقع تجاري خلال العام المقبل .

وبين أنه سيكون لكل بيت أو عمارة يقل عدد الشقق فيها عن خمسة ( حاويتان ) بسعة " 240 " لتر الاولى للنفايات القابلة للتدوير والثانية لباقي النفايات مع إمكانية زيادتها في حال إستدعى الامر ، وللعمارات السكنية التي يزيد عدد الشقق فيها عن خمسة ( حاويتين ) بسعة 1100 لتر

وكشف أن كل حاوية تحتوي على رقم تسلسلي لغايات التوثيق والحصر، إضافة لإحتوائها على شريحة إلكترونية لمعرفة إن تم تفريغها ، ومعرفة وزن النفايات التي تم تفريغها من خلال جهاز توزين مثبت على الضاغطة .

وأشار أنه تم اختيار حي الرضوان كمرحلة تجريبية للمشروع لإحتوائه على تنوع في التنظيم من بيوت سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية ومدارس وفنادق ومستشفيات وسفارات .

وسيسهم المشروع بتخفيض كلفة إدارة النفايات وإطالة عمر مكب الغباوي من خلال تقليل حجم النفايات المرسلة إليه ، والإلتزام باخراج النفايات بأوقات محددة ، وتقليل الانبعاثات المباشرة للغازات الدفيئة ، والإستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير بدلا من إرسالها إلى المكبات.

يذكر أنه سبق عملية التوزيع ، إطلاق حملة في الحي تحت شعار " افرزها صح " استمرت 3 أسابيع للتعريف بالمشروع وأهدافه .

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