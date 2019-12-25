|
دراسة: اتفاقية الأردن لاستيراد الغاز من إسرائيل باطلة قانوناَ
وطنا اليوم-عمان:خلصت دراسة قانونية لمحاميين أردنيين إلى بطلان اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل.
وفي ما يلي نص الدراسة:
بطلان اتفاقية الغاز قانونا وانعدامها وطنيا ودوليا
بعيدا عن الاندفاع العاطفي باللجوء إلى الحجة القانونية التي تستند على النصوص القانونية والمعاهدات والقرارات الدولية ذات الأولوية في التطبيق فإنني سأقوم باستعراض كافة الجوانب الواقعية والقانونية ذات الصلة بموضوع بطلان اتفاقية الغاز وانعدامها.
على هدي ما سبق وتأكيدا وتأييدا له أبدي ما يلي:-
أولا: من الوقائع الثابتة بخصوص الاتفاقية موضوع البحث أن الطرف الآخر فيها هو الكيان الصهيوني (دولة إسرائيل) وهي الدولة التي احتلت أراضي فلسطين وكذلك مياهها الإقليمية.
وبأي حال هي الكيان الذي احتل الضفة الغريبة وقطاع غزة واستولت بذلك على مياه قطاع غزة الإقليمية وبامتدادها الدولي المعروف.
ثانيا: كما هو ثابت من الإعلان عن الاتفاقية فإن مصدر الغاز وعلى الأغلب منه سيكون من امتداد المياه الإقليمية لفلسطين/ وبحده الأضيق من المياه الإقليمية لقطاع غزة.
ثالثا: من الثابت كذلك أن تمديدات خطوط نقل الغاز سوف تعبر من خلال الأراضي الفلسطينية (من أراضي الضفة الغريبة) المحتلة وبدون أية شرعية لهذا المرور وإنما استثمارا واستغلالا من المحتل للأرض.
رابعا: أن الاتفاقية توقيعا وتنفيذا يعني استثمارا واستغلالا واستعمالا للأراضي الفلسطينية الأردنية (الضفة الغريبة) من سلطة محتلة.
بعيدا عن الإسهاب الذي يضيّع المعني فإن الوقائع التي ذكرتها جميعا تعني وبالقطع ارتكاب سلطات الاحتلال لجرائم دولية لمخالفتها المعاهدات والقرارات الدولية وعلى النحو التالي:-
وكل ذلك يتعارض مع نصوص الاتفاقيات والقرارات الدولية على النحو الآت.
خامسا: أن تفاصيل الاتفاقيتين المذكورتين تؤكد على عدم جواز قيام المحتل باستثمار واستغلال ثروات الأرض التي يحتلها.
كما يمنعه من استثمار واستغلال مياهها الإقليمية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأرض المحتلة.
في القانون والاتفاقيات والقرارات الدولية:-
أن الدليل القانوني القاطع على بطلان اتفاقية الغاز تجسد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (38/144) في 19 ديسمبر 1983 ، لتؤكد بذلك على قرارها رقم (37/135) المؤرخ في 17 ديسمبر 1982 ،الذي يؤكد على أن جميع التدابير التي اتخذتها "إسرائيل" لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية في الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة تدابير غير شرعية، والمطالبة بأن تضع "إسرائيل" حدأ نهائيا وفوريا لتلك الإجراءات كافة.
لقد وضع القرار في اعتباره مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وأحكام الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية لاهاي للعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وأيضا ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول.
وإسرائيل بجميع تصرفاتها وغرورها وغطرستها لم تحترم أي مبدأ قانوني أو أي اتفاقية وقعتها بما في ذلك الاتفاقيات التي وقعتها مع الحكومات العربية .
وللبيان فإنني أورد نصا ورد في الاتفاقيتين المذكورتين :-
"على السلطات أن تبقى على النظام القضائي وعلى التشريعات والقوانين والأنظمة التي كانت سائدة ومعمولا بها قبل الاحتلال في المناطق المحتلة وانه ليس للحاكم العسكري أو من ينتدبه أو يفوضه نيابة عنه بأمر منه ، أي صلاحيات تشريعية في هذه المناطق إلا ما تعلق منها بالنواحي الأمنية والعسكرية لحماية وضمان امن وسلامة القوات المسلحة التابعة لسلطات الاحتلال".
في ضوء ما سبق من وقائع ثابتة ونصوص دولية ملزمة يتضح أن توقيع اتفاقية الغاز لا يقتصر خطرها على أنها باطلة وإنما تتجاوز ذلك بكثير ولان الدولة التي احتل أرضها عليها المطالبة بتطبيق المعاهدات الدولية التي تحمى الأرض والإنسان وتمنع المحتل من استغلال واستثمار الأرض التي احتلها.
أما القول بأن الذي وقع اتفاقية الغاز ليس طرفا حكوميا مباشرا وإنما شركة مساهمة هذا القول لا يغير من الأمر شيئا لان الالتزام بالاتفاقيات الدولية له أولويته سواء على الأفراد أو على المؤسسات أو على الحكومات بل أن مخالفة نصوص الاتفاقيات الدولية والقرارات الدولية على النحو الذي ذكرناه يجعل التصرف باطلا وفي حالتنا يكون باطلا من باب أولى وتحت طائلة المسؤولية لتعامله مع غاصب ومحتل ألغى القوانين الأردنية التي لا يجوز المساس بها كما استولى على ثروات وطن محتل مع تجاهل واستخفاف متعمد بالمعاهدات الدولية على النحو الذي أبديناه.
الخلاصة أن الاتفاقية موضوع هذه المذكرة باطلة بطلانا مطلقا لان محلها (الغاز) من ثروات بلد محتل كما أن مرورها من أراض محتلة.
كما أن طرفها سلطة معتدية محتلة ممنوعة بحكم النص القانوني (المعاهدات الدولية والقرارات الدولية) من استثمار واستغلال ثروات الأرض المحتلة وكذلك مياهها الإقليمية .
سادسا: 1. قد يقال أن توقيع اتفاقية وادي عربة لها اثرها في تبرير توقيع اتفاقية الغاز.
إن هذا القول غير وارد لأن الأراضي الفلسطينية ومياهها الإقليمية تبقى أراض محتلة بالمفهوم القانوني الدولي ووفقا لقرارات الشرعية الدولية.
كما أن أراضي فلسطين (الضفة الغريبة) تبقى أراض محتلة تابعة ومحكومة بالقوانين الأردنية بحكم الاتفاقيات الدولية.
وفي جميع الأحوال لا تملك سلطات الاحتلال أي حق بإجراء أية تصرفات أو توقيع أية اتفاقيات تمس الأرض والمواطن الذي يعيش عليها.
ومن باب أولى لا يعني توقيع اتفاقية وادي عربة التنازل عن الأرض الأردنية وأو الفلسطينية.
وبذلك لا تأثير لاتفاقية وادي عربة على الوضع القانوني الدولي للأراضي المحتلة إذ تبقى وفقا لهذا القانون أرضا محتلة.
2. كما أن قيام بعض الدول العربية بعقد اتفاقيات مع الاحتلال لتزويدها بالغاز لا يبرر اتفاقية الغاز الموقعة مع المحتل لأن تلك الاتفاقيات مخالفة لأحكام القانون الدولي كما وأنها مخالفة تماما لاتفاقية الدفاع المشترك والاتفاقيات الأخرى من خلال الجامعة العربية.
كما أن إقامة العلاقات التجارية مع العدو لا يبرر للآخرين السير في هذا الطريق.
سابعا: وهناك ناحية على جانب من الأهمية وهي المتعلقة بمدى التزام المحتل بالاتفاقيات الدولية وغيرها، وأن المتتبع لهذا الأمر يجد أن السلطات الإسرائيلية لم تلتزم قيد أنمله بأي بند من بنود الاتفاقيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية بل استولت على الأرض واعتدت على الإنسان وقامت بضم الأراضي المحتلة ومارست صلاحياتها التعسفية عليها وقد قامت بإلغاء القوانين الأردنية وجميع أجهزتها القضائية ولم تبق أي اثر قانوني لجميع القوانين والأجهزة الإدارية والتنفيذية والقضائية التي كانت سائدة قبل الاحتلال.
بل قامت بإعلان القدس عاصمة لها وهي أرض أردنية فلسطينية.
كل ما سبق يؤكد أن الطرف المحتل لا يمكن أن يكون طرفا عقديا مؤهلا لتوقيع عقد معه ولأنه يتعاقد لبيع مال لا يملكه وفي هذه الحالة يكون العقد باطلا أيا كان الطرف الآخر المتعاقد سواء كان شركة خاصة أو شركة حكومية ولأن شروط العقد تعتبر قواعد عامة تطبق على جميع العقود. كما أن الحكم والنتيجة لا تتغير إذا كان موقع الاتفاقية عن المحتل شركة ما ولأن الممنوع على الاحتلال استثمار واستغلال الثروات والموارد للأراضي المحتلة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأن الاستغلال والاستيلاء والاستثمار حاصل في الحالتين.
وكل ما سبق يجعل من الاتفاقية باطلة قانونا ومنعدمه وطنيا وقوميا.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|