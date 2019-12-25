الرئيسية | محليات الملك للشباب: للأسف جيلنا مش قادرين يفهموا !

وطنا اليوم-عمان:قال الملك عبدالله الثاني، خلال لقاء شبابي، إنه "غير مرتاح لأداء القطاع الحكومي"، مذكرا بقراره الأخير بدمج الأجهزة الأمنية، "الذي جاء لتوفير الفرص والمال، وتحسين الخدمات للمواطنين"، كما قال.

وأضاف خلال لقاء مع طلاب "جامعة اليرموك" في شمال المملكة: "نفس المشكلة في مؤسساتنا الحكومية، فلدينا تحديات في الصحة، وعلينا القيام بثورة في قطاع الصحة، ولدينا مشاكل في الضرائب والجمارك".

وبيّن الملك: "أنتم جئتم من القطاع الخاص، وتريدون النجاح في مشروع انهض، والمشكلة بالموظف الذي سيفسد عملكم في الجمارك والضرائب".

وحول الحياة السياسية، بيّن الملك أن الأردن "بحاجة للمزيد من الوقت لتغيير ثقافتنا وتكوين الأحزاب".

وبيّن أن "بعض الأحزاب تعلم ما المطلوب، ولديها برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي، لكنه يجلس مع كتل، أحدهم أقصى اليمين والآخر أقصى اليسار".

وأردف: "نريد من الجيل الجديد أن يفهموا أكثر من جيلي والجيل السابق، ولدينا تحديات، وأنا أعتقد وللأسف بأن جيلنا لا يستطيع الفهم، فإذا أردنا التطوير فيكون ذلك بتوجيهات مني، وبوقوف الشباب معنا، ومساعدتنا بالإصلاحات".

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر