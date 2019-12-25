الرئيسية | محليات مياه المفرق: عدادات المياه الجديدة لا يشوبها أي خلل

وطنا اليوم-عمان:أكّد مدير إدارة مياه المفرق باسل بصبوص، أن عدادات المياه الجديدة، ضمن المواصفات الأردنية ولا يشوبها أي خلل.

وقال بصبوص رداً على شكاوى مواطنين من القراءات غير الدقيقة لتلك العدادات، إن "أي مشترك تصله فاتورة مرتفعة، لا يتم فصل المياه عنه، وإنما يتم انتظار الفاتورة التي تليها لمقارنة قراءة العداد خلال الدورتين".

وأكّد أن عدداً من المشتركين بينوا أن العدادات الجديدة عملية، وذات قراءة صحيحة جراء انخفاض قراءتها مقارنة بالعدادات القديمة.

وبين بصبوص أن عملية استبدال العدادات شملت 5 آلاف عداد في مدينة المفرق وقضاءي السرحان وحوشا.

وكان مواطنون في محافظة المفرق، اشتكوا من القراءات غير الدقيقة لعدادات المياه الجديدة، قائلين: إن "هناك فروقات كبيرة بين قراءة العدادات الجديدة مقارنة بالقديمة، الأمر الذي أدى ارتفاع كمية الاستهلاك بالفاتورة رغم ثبات كمية استهلاك المياه"، على حد قولهم.

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