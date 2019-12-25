الشابة بلقيس بني هاني تكشف عن حالتها الصحية

وطنا اليوم-عمان:بلقيس بني هاني، الشابة الأردنية التي أثارت قصتها الرأي العام الأردني، والتي تمر بحالة مرضية صعبة جداً، بسبب وجود ورم خبيث أجرت عملية في تموز الماضي للتخلص منه، خرجت اليوم لتكشف عن حالتها الصحية.

كشفت بلقيس حالتها الصحية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو المكان التي وجدته لنشر قصتها عبره على الملأ، بلقيس أصيبت بورم خبيث بوجهها، حيث قام الأطباء بعمل عدد من المحاولات والتدخلات الطبية لمعاجلتها ولكنهم فشلوا لدرجة انهم ابلغوا اهلها انه لا حل مع هذا الورم الخبيث.

وأعلنت الشابة بلقيس أن وضعها الصحي وصل لحالة حرجة، وقالت فقدت حاسة السمع وحاسة النظر وعدم قدرتها على الكلام بالاضافة إلى عجزها عن القيام بأي عمل يقوم به الإنسان الطبيعي.

وأكدت بلقيس أنها على يقين بعودتها واستعادت حاسة السمع وحاسة النظر والكلام والقيام بمهامة اليومية.

وقالت: نيال يلي بيصبر عند ربه بيدخل الجنه بلا حساب… انا كتير مبسوطه ! عنجد ي الله شو اني عم بكسب.. والي بتصحله فرصه انه يصبر ع شي م يضيعها ! وم يمل ! ويحكي خلص ربنا م رح يعطيني الي بدي ياه ! لا الي بيصبر وبظن خير بربه ! ربه بيعطيه عند حسن ظنه واكتر ."