الرئيسية | محليات تغيير وجهة سفينة تحمل وباء وحجز 18 أخرى مخالفة خلال عام

وطنا اليوم-عمان:كشف مدير عام الهيئة البحرية الاردنية المهندس محمد سلمان أن الهيئة حجزت 18 سفينة اجنبية خلال 2019 دخلت المياه الاردنية لاسباب فنية ومخالفتها لمتطلبات المعاهدات الدولية.

واوضح ان الهيئة غيرت وجهة سفينة اجنبية قبل دخولها كانت تحمل وباء العام الماضي.

واضاف سلمان ان الهيئة فتشت 482 سفينة اجنبية خلال العام الماضي من مختلف انواع السفن العالمية.

واشار الى ان عدد الخطوط الملاحية العالمية 13 لجميع انواع السفن التي ترتاد موانئ العقبة كسفن البضائع السائبة وناقلات النفط والغاز البترولي وناقلات الغاز المسال وسفن الركاب وسفن الحاويات وسفن المواشي.

وأكد الحجز التنفيذي على سفينتين اجنبيتين من قبل المحاكم الاردنية وتنفيذ الحجر الصحي على سفينة بسبب وجود الجراد على متنها ورصد ثلاث سفن عليها متسللون من دول اجنبية.

واوضح ان الهيئة رصدت 8 حوادث للقوارب خلال عام 2019 ولا يوجد اي حوادث للسفن.

وطالب الحكومة ومجلس النواب والمعنيين ضرورة الاسراع في انجاز وتطوير القانون البحري الاردني وادخال بعض البنود الاصلاحية التي تهم مصلحة الهيئة البحرية لمنحها الحق في بيع السفينة التي يتخلى عنها مالكها في المياه الاقليمية الاردنية في المزاد العلني.

وقال اصبح لدينا (33) سفينة اردنية تتمتع بمستوى فني يضاهي مستوى سفن الدول المتقدمة من خلال العمل المتواصل لقسم رقابة دولة العلم/ مديرية الشؤون الفنية، ومعايير للترخيص والرقابة على شركات المعاينات وشركات الصيانة البحرية والمؤهلات اللازمة لموظفيها التي تقوم بصيانة معدات السلامة والاطفاء والتزويد والصيانة العامة لالات واجهزة وبدن السفينة.

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