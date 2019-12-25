الخشمان حديث الملك يمدنا بالطاقة الايجابية ويخرجنا من حالة الاحباط

وطنا اليوم- تفاعل النائب الاسبق الكابتن محمد الخشمان مع حديث جلالة الملك في جامعة اليرموك الذي ركز فيه على دور الشباب في تعزيز مفهوم الاصلاح والنهوض بالبلد خصوصا مع عدم رضا جلالته على أداء كثير من المؤسسات الحكومية، ونشر الخشمان على حسابه في الفيسبوك مايلي:

والله يا سيدنا كلام جواهر ودائما تمدنا بالطاقه الايجابيه ونعم صحيح ان جيلنا لا يريد ان يفهم ما يدور بذهنكم فليس لهم مصلحه في الخروج من الرعويه وليس لهم مصلحه في الايثار لصالح شباب الوطن النشيطين والمنتجين ونعم يا سيدنا فقد قمتم برسم الطريق وطلبتم التنفيذ ولكن مع الاسف الشديد ما حد قلبه على تخفيض المصاريف وزيادة الايراد غير القله القليله من المؤسسات العامه نعم يا مولاي انهم يجدفون عكس التيار لمصالحهم الشخصيه ولانانيتهم الشخصيه نعم يا سيدي انهم يعودون بنا الى الخلف بعد كل خطوه تسير بها ونحن معكم الى الامام ,,, مولاي انت الامل لشعبك الوفي وما تقومون به من متابعة حثيثة لكل صغيرة وكبيره في اردن الهاشميين يمدنا نحن جندكم بالقوه والأيجابيه لبذل المزيد من العطاء رغم كل المعيقات وكل العراقيل التي يضعونها امام استثماراتنا او انجازاتنا . حفظك الله وسدد على طريق الخير خطاكم وامدكم بالقوه التي عهدناها بكم لاخراجنا من حالة الاحباط التي احلت بمجتمعنا الكابتن محمد الخشمان ومن امثلهم من ابناء الوطن المخلصين لقيادتكم الهاشميه واردن الهاشميين .