من الكويت .. إعلان تشكيل تحالف مدني لدعم حقوق الأحوازيين

وطنا اليوم-عمان - استجابة لمبادرة أطلقها رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الانسان الدكتور "أمجد شموط" خلال مؤتمر حركة النضال العربي لتحرير الأحواز الذي انعقد مؤخرا في عاصمة الاتحاد الاوروبي بروكسيل, أعلن في الكويت أمس عن تأسيس تحالف مدني للمنظمات الحقوقية بهدف تسليط الضوء على واقع حقوق الإنسان في الأحواز وفضح انتهاكات النظام الإيراني هناك أمام الرأي العام الدولي والإقليمي والجهات ذات التأثير في القرارات الدولية.



تفعيل مبادرة التحالف الحقوقية جاء بالتوازي مع إطلاق رابطة "برلمانيون لأجل الأحواز" التي كانت كذلك استجابة لمبادرة أطلقها النائب الكويتي عبد الله فهاد العنزي في مؤتمر الحركة في بروكسيل, ليشكلا معا خطوات على درجة كبيرة من الأهمية في سبيل دعم صمود وتضحيات الأحوازيين لنيل حريتهم وحقوقهم كافة .



المنظمات الحقوقية المشاركة في ندوة الكويت ومن بينها مركز الجسر والمنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان إضافة إلى ناشطين حقوقيين أحوازيين وعرب ومن الشعوب غير الفارسية المناهضة للنظام الإيراني, تداولوا سبل تحقيق أهداف تحالف المنظمات الحقوقية وآليات تحقيقها والعقبات التي قد تواجه ذلك, على أن يصار إلى عقد اجتماعات جديدة تحدد فيها الأهداف المرحلية والخطوات التنفيذية القادمة .



وجاء في كلمات ممثلي المنظمات الحقوقية المشاركة وفي مسودة نقاش المبادرة أن التحالف سيكون رديفا مساعدا للعمل السياسي والدبلوماسي لدعم شرعية حق تقرير المصير ووقف انتهاكات حقوق الانسان في الأحواز والمطالبة بحماية واحترام حقوق الأحوازيين وفقا للمعايير والقوانين الدولية لحقوق الإنسان .



رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل النظام الإيراني بحق الأحوازيين ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتسليط الضوء على الانتهاكات عبر وسائل الاعلام التقليدية والحديثة, كانت ابرز ما تناولته مداخلات ونقاشات من شكلوا التحالف ووضعوا خطوطه العريضة فتحول من فكرة أو مبادرة أطلقت قبل أسابيع إلى كيان حقوقي سيأخذ قريبا زمام العمل الفعلي لصالح حقوق الإنسان في الأحواز.



كما تداول المشاركون في ندوة نقاش مبادرة التحالف المدني الحقوقي في الكويت فكرة تنظيم المحاكمات المدنية لفضح انتهاكات حقوق الإنسان قانونيا وفقا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي فضلا عن التحرك الفعلي نحو المحاكم والمراجع القضائية عبر رفع دعاوى انتهاكات حقوق الانسان على الصعيدين الدولي والإقليمي ومنها المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأوربية لحقوق الانسان .



يذكر أن ندوة الكويت شهدت أمس إعلان تشكيل رابطة " برلمانيون لأجل الأحواز" واختيار لجنتها التنفيذية المكونة من تسعة برلمانيين من الكويت والبحرين ومصر والأردن إضافة إلى برلمانيين أوربيين اثنين .

كما شاركت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز في الندوة ممثلة بوفد برئاسة عضو الحركة عيسى الفاخر الذي أشاد في مداخلته بدور الكويت حكومة وشعبا في دعم سعي الأحوازيين لنيل حقوقهم .