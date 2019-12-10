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76% من المتسولين في الاردن لديهم ممتلكات
وطنا اليوم-عمان:قال مدير مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية ماهر الكلوب، ان عدد المتسولين الذين تم ضبطهم منذ بداية العام الحالي وصل الى 4037 متسولًا ومتسولة في مختلف مناطق المملكة .
وأوضح ان العاصمة عمان سجلت النسبة الاعلى في ضبط المتسولين، تلتها الزرقاء ومن ثم اربد، فيما تتوزع باقي الارقام بشكل متساوي ما بين باقي محافظات المملكة .
واشار الى ان ظاهرة التسول تشكل تحديا لأي دولة في العالم من بينها الاردن، لافتا الى انها تعد ظاهرة اجتماعية سلبية معززه يساهم بجزء من وجودها المجتمع.
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