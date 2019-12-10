76% من المتسولين في الاردن لديهم ممتلكات

وطنا اليوم-عمان:قال مدير مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية ماهر الكلوب، ان عدد المتسولين الذين تم ضبطهم منذ بداية العام الحالي وصل الى 4037 متسولًا ومتسولة في مختلف مناطق المملكة .

وأظهرت الدراسات ان 76% من المتسولين المضبوطين تم تصنيفهم بانهم ممتهنين لها، حيث تبين امتلاكهم لشقق سكنية وقطع اراضي ومركبات وشركات تجارية.

واضاف الكلوب خلال استضافته في برنامج عبر اذاعة القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي، ان نسبة التكرار لهؤلاء المضبوطين تشكل 36% .

وأوضح ان العاصمة عمان سجلت النسبة الاعلى في ضبط المتسولين، تلتها الزرقاء ومن ثم اربد، فيما تتوزع باقي الارقام بشكل متساوي ما بين باقي محافظات المملكة .

واشار الى ان ظاهرة التسول تشكل تحديا لأي دولة في العالم من بينها الاردن، لافتا الى انها تعد ظاهرة اجتماعية سلبية معززه يساهم بجزء من وجودها المجتمع.

وبين ان هؤلاء يعملون بشكل منظم ولديهم وسائط للنقل تعمل على نقلهم الى مواقع محددة بهدف التسول، اضافة الى وجود قيود أمنية بحقهم كقضايا الاتجار بالبشر .

واكد ان المديرية تواصل حملاتها في مختلف مناطق المملكة للحد قدر من المستطاع من هذه الظاهرة التي توليها وزارة التنمية الاجتماعية اهتمامًا بالغًا من خلال خطط مختلفة للوقوف على اسبابها ووضع الحلول المناسبة لمكافحتها .