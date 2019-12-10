عبيدات يراجع عطاءات ويحقق وفرا بقيمة 1,134وينفذها بقيمة فعلية بلغت 587 الف دينار

وطنا اليوم-عمان:حققت مؤسسة التدريب المهني وفراُ مالياً من خلال ما اتخذته من إجراءات وسياسات مالية وإدارية كانت كفيلة بتحقيق هذا الإنجاز الوطني. وذلك كونها انتهجت مساراً متميزا في آلية دراسة وطرح العطاءات بعد مراجعات مستمره من قبل مديرها العام شخصيا والتي وفرت لمشاغل ومعاهد المؤسسة المنتشرة في كافة أنحاء المملكة أفضل التجهيزات والمعدات وبمواصفات عالية حيث كانت إشارة الكلف التقديرية لها (1722532) دينار وتم إحالة جميع العطاءات بقيمة (587790) دينار

يذكر أن مراجعات أجراها المدير العام لمؤسسة التدريب المهني لأكثر من مره منذ تسلم مهامه مديرا عاما للمؤسسة نجحت في تحقيق وفر بقيمة مليون ومائة وأربعة وثلاثين ألف دينار ، بعد إعادة طرح عطاءات ومراجعة الشروط وتلبية الاحتياجات الضرورية نجحت في تحقيق الهدف من تطوير المعاهد التابعة للمؤسسة بقيمة بلغت 587 الف دينار أردني فعليا ما يعني تحقيق المطلوب وضمن المواصفات والشروط الفنية بثلث التقدير الاجمالي مع ضمان افضل التجهيزات و الذي جرت مراجعته من قبل المدير العام لثلاث مرات .

انجاز وطني كبير شكله توفير مبلغ بهذا الحجم كان مقررا أن ينفق على عطاءات لا تتجاوز قيمتها النصف مليون دينار يشير إلى شخصية وطنية نظيفة اليد ، تمتلك حرصا كبيرا على المال العام نجحت في ضبط الموقف وإعادته الى حجمه الطبيعي ضمن أعلى معايير الجودة ووفق اعلى المواصفات لتجهيزات المطلوبة ، وهو موقف وطني يشكل قدوة للجميع في التعامل مع المال العام ومثالا في الحرص والمسؤولية الوطنية .