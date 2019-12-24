زمزم: اتفاقية الغاز مع العدو مرفوضة وتشكل انتهاك للسيادة الوطنية

وطنا اليوم-صادر عن المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني "زمزم" البيان التالي:

اجتمع المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني مساء يوم الاثنين الموافق 22/12/2019 وقد ناقش المكتب جمله من القضايا الخاصة بالحزب بالإضافة الى مجموعة من القضايا المحلية والإقليمية وفي هذا السياق فقد أكّد المكتب على أهمية الاستعداد التام من قبل مؤسسات الحزب للانتخابات النيابية القادمة والمشاركة الايجابية في هذه الانتخابات من خلال تقديم البرنامج الاصلاحي ومرشحين قادرين على حمل هذا البرنامج بالتشارك مع جميع الشخصيات الوطنية والاحزاب الأخرى بما يحقق آمال وطموحات الشعب الاردني

كما أكّد المكتب على موقفه الثابت الرافض لإتفاقية الغاز مع العدو الإسرائيلي لما تشكله هذه الاتفاقية من انتهاك للسيادة الوطنية وإضرار بالمصالح العليا للشعب الاردني داعياً الحكومة الى وقف العمل بهذه الاتفاقية والبحث عن البدائل الوطنية والاستمرار في التنقيب عن الغاز في الاردن والاستمرار في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والعمل على استخراج الثروات التي تُغني وطننا عن أية احتياجات خارجيه.



وقد ناقش المكتب مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية وأكّد المكتب على حق الشعوب العربية في الحرية والديمقراطية والسيادة الوطنية بما يكفل لهذه الشعوب التوّاقه للكرامة والرفعه أن تأخذ دورها الريادي في البناء والنهوض العالمي، ومواجهة التدخلات الصارخة من دول الجوار وكافة القوى الخارجية والتخلص من أنظمة المحاصصة الطائفية والمذهبية، والعمل على بناء أنظمة ديمقراطية حقيقية.



كما استمع المكتب لتقرير حول قانون الجنسية الذي أقره البرلمان الهندي مؤخراً, هذا القانون الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للأقليات المعرضه للإضطهاد شريطة أن لا يكونوا من المسلمين, وقد أكّد الحزب على أن المساواة وحقوق الانسان هي من صلب الحقوقية الآدمية والبشرية وإن التمييز بين الأفراد على اساس الدين او العرق او اللغة مرفوض ومدان ، داعياً الحكومة الهندية الى إلغاء هذا الاستثناء الوارد في القانون الذي يشكل صدمة لكل الأحرار في العالم.

كما أكّد المكتب على حق شعب الايغور في جمهورية الصين في التعبير عن انفسهم وحق ممارسة حرياتهم الدينية والمدنية في إطار دولتهم التي يختارونها ودعا الى رفع الظلم والقهر عن هذا الشعب العظيم الذي اسهم في إمداد جمهورية الصين بالكثير من الثروات والخبرات والايدي العاملة.

حزب المؤتمر الوطني"زمزم"

الثلاثاء 24/12/2019