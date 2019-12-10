تعزيزات أمنية في الميادين الرئيسية بالعاصمة عمّان

وطنا اليوم-عمان:نشرت مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء عشية عيد الميلاد، مجموعات أمنية في الميادين الرئيسية بالعاصمة عمّان وعدة مناطق استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد وفق مصدر امني.

وقال المصدر إن مديرية الامن العام أعلنت عن خطة أمنية لتأمين الاحتفالات بالاعياد المجيدة، ونشرت التعزيزات الامنية في معظم مناطق المملكة.