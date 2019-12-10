 وطنا نيوز -تعزيزات أمنية في الميادين الرئيسية بالعاصمة عمّان
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تعزيزات أمنية في الميادين الرئيسية بالعاصمة عمّان
التاريخ : 24-12-2019 06:16:45 المشاهدات: 1622

وطنا اليوم-عمان:نشرت مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء عشية عيد الميلاد، مجموعات أمنية في الميادين الرئيسية بالعاصمة عمّان وعدة مناطق استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد وفق مصدر امني.
وقال المصدر إن مديرية الامن العام أعلنت عن خطة أمنية لتأمين الاحتفالات بالاعياد المجيدة، ونشرت التعزيزات الامنية في معظم مناطق المملكة.


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