الرئيسية | محليات الحكومة تعترف: تأخرنا في صيانة الطريق الصحراوي

وطنا اليوم-عمان:اعترف وزير الأشغال فلاح العموش أن الوزارة تأخرت في صيانة الطريق الصحراوي ويجب الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

وأكد العموش أن سياسة الوزارة في عام 2020، اولأ انهاء الطريق الصحراوي وتكثيف الصيانة على الشوارع الرئيسية والجسور، مشيرا إلى أن موازنة الوزارة لهذا العام بلغت 173 مليون دينار أنفقت على مشاريع وخدمات ونفقات.

وقال العموش خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان، إن الوزارة بدأت بدراسة الشوارع التي تحتاج للصيانة اكثر وحلها.

وأشار العموش الى ان موازنة العام القادم تشمل صيانة كل المراكز الحدودية ومبنى رئاسة الوزراء وإنشاء مبنى مخابرات البلقاء وبعض الاماكن العامة لتناسب ذوي الإعاقة

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