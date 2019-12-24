الرئيسية | محليات بلدية الزرقاء تهاجم وزارة الأشغال

وطنا اليوم-عمان:استهجن رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني عدم التزام وزارة الأشغال العامة بالتحويلات المرورية المتفق عليها ما بين الوزارة والبلدية بخصوص تنفيذ تحويلات مشروع الباص السريع.

وقال المومني بأن الوزارة لم تلتزم بالتحويلات ونكثت عهودها واتفاقياتها على الشوارع التي شملتها التحويلات المرورية مثل شارع الثورة العربية الكبرى وعبد الحميد شرف وبهاء الدين عبد الله والمنطقة الحرفية ودوار الدلة وعدد من الشوارع في جبل طارق .

وأضاف المومني بأن شوارع المدينة ستشهد كثافة مرورية عالية وازمات سير واختناقات مرورية بسبب عدم التزام الوزارة بالتحويلات .

ولفت المومني بأن الشركات العاملة مع وزارة الأشغال العامة قامت برمي كميات كبيرة من الطمم في حرم السيل في ظل الاستعداد لدخول عدة منخفضات جوية على المملكة ما سيؤدي إلى إرتفاع منسوب مياه الأمطار وفيضان السيل على المنازل المجاورة له وغرقها .

وأكد المومني ان بلدية الزرقاء ستسعى للحفاظ على كامل حقوقها بكل الوسائل، لافتا إلى ان المدينة ستخسر الغطاء النباتي المزروع في الجزر الوسطية وأطراف شارع الاوتستراد أيضا .

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