الاشغال : مستعدون للتعامل مع المنخفض الجوي

وطنا اليوم-عمان:دعت وزارة الأشغال العامة والإسكان المواطنين، إلى الإبلاغ عن أي حالة طارئة في ضوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين، من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية، الذي بدأت الوزارة العمل به هذا العام.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي الثلاثاء، جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، حيث تنتشر فرقها في الميدان في مختلف مناطق المملكة وعلى مدار الساعة.

وأشارت إلى انها استبقت فصل الشتاء بخطة طوارئ متكاملة تضمنت إنشاء غرف عمليات في مختلف مديريات الأشغال، وعمل الصيانة اللازمة للأودية ومجاري السيول والعبارات، وتأمين الآليات التي قد تلزم للتعامل مع مختلف الظروف الجوية.