زواتي تبشر الأردنيين: أولويتنا تخفيض الكلفة عليكم

وطنا اليوم-عمان:أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر لتخفيض كلفة الطاقة وعكس ذلك على المواطن.

وقالت زواتي في ردها على سؤال نيابي :" إن الحكومة ملتزمة بتخفيض كلف انتاج الكهرباء، وهذا انعكس من خلال تخفيض بند فرق أسعار الوقود من 24 فلس - 10 فلس".

وتابعت :" ما زلنا نعمل لتخفيض كلفة انتاج الطاقة وأولوياتنا تخفيض الكلفة على المواطن".