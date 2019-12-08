 وطنا نيوز -زواتي تبشر الأردنيين: أولويتنا تخفيض الكلفة عليكم
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زواتي تبشر الأردنيين: أولويتنا تخفيض الكلفة عليكم
التاريخ : 24-12-2019 01:18:30 المشاهدات: 293

وطنا اليوم-عمان:أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر لتخفيض كلفة الطاقة وعكس ذلك على المواطن. 

وقالت زواتي في ردها على سؤال نيابي :" إن الحكومة ملتزمة بتخفيض كلف انتاج الكهرباء، وهذا انعكس من خلال تخفيض بند فرق أسعار الوقود من 24 فلس - 10 فلس". 

وتابعت :" ما زلنا نعمل لتخفيض كلفة انتاج الطاقة وأولوياتنا تخفيض الكلفة على المواطن".


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