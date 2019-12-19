الرئيسية | محليات الشواربة: أنجزنا 55% من الباص السريع

وطنا اليوم-عمان:قال أمين عمّان يوسف الشواربة، إن مشروع الباص السريع تعثر، قبل أن يعود للحياة مجددا.

وأضاف خلال إطلاق الحزمة الحكومية الرابعة، أن الباص السريع يتضمن حلولا مرورية ورفع كفاءة الطرق والأرصفة ومنظومة جسور كهربائية متطورة.

وأشار إلى أن نسبة الإنجاز الكلي من المشروع بلغت 55% حتى اليوم.

و نوه الشواربة أن الأمانة لن نستقبل أي مراجع منذ بداية 2021، ويقصد بذلك أن الخدمات الإلكترونية عبر التطبيقات التابعة للأمانة ستكفي.

وجاء حديث الشواربة للإجابة على سؤال المحاورة حول خدمات التحويل الإلكتروني، مؤكداً أن الأمانة هي أول مؤسسة رسمية تنجز هذا الجانب و بدأته في 2018.

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