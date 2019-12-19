الرئيسية | محليات النعيمي :سيتم التوسع في برنامج التغذية المدرسية

وطنا اليوم-عمان:كشف وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، عن شمول جميع الاطفال بعمر 5 سنوات في رياض الاطفال.

وقال النعيمي خلال اطلاق الحزمة الاقتصادية الرابعة، الثلاثاء، ان حوالي ٢٠٥ الاف طفل ٨٤% منهم ملتحقون بالتعليم المبكر في المستوى الثاني من رياض الاطفال في القطاعات الحكومية والخاصة والاهلية.

وأضاف أنه سيتم رفع جاهزية الطفل للتعليم، وزيادة نسبة فرص العمل لدى المرأة ومشاركتها اقتصاديا، وتكريس العدالة والمساواة في فرص التعليم، وتنفيذ احد اهم اهداف الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية، واستثمار في مستقبل الأردن.

وأِشار الى أنه سيتم التوسع في برنامج التغذية الصحية المدرسية بنسبة ٢٠% من العدد الحالي للطلبة بحيث يصل الى قرابة ٥٥٠ الف طالب وطالبة.

وبين وزير التربية، أنه سيتم تأهيل مرافق الابنية المدرسية لتستجيب لمتطلبات التعليم الدامج، حيث من المتوقع انضمام ١٠٠٠ طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة للمدارس الحكومية ليصبح العدد الكلي ٢١ الف طالب.

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