تفاصيل نظام التأمين الصحي الحكومي الشامل الجديد

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وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تفاصيل نظام التأمين الصحي الحكومي الجديد وذلك ضمن الحزمة الحكومية الرابعة المعلنة اليوم الثلاثاء.

وقال جابر خلال حفل إطلاق الحزمة اليوم أن النظام مقسم الى 4 شرائح :

الأولى فئة من يقل دخلهم عن 300 دينار شهريا وسيتم دفع اشتراكهم من الحكومة بنسبة 100 %

الثانية فئة من يتراوح دخلهم من 300 الى 1000 دينار شهريا وستقوم الحكومة بدفع ما نسبته من 30 الى 90 % من اشتراكهم.

الثالثة فئة من يزيد دخلهم عن 1000 دينار شهريا حيث تم وضع أقساط بمتناول اليد

الرابعة لمن يرغب بشكل اختياري بالاشتراك بخدمات القطاع الخاص فسيحصلوا على ذلك على أن يكون قسطهم 300 دينار ، وسنشرك شركات التأمين الخاصة مع مستشفيات القطاع الخاص لتنسيق ذلك.

وأوضح جابر أن النظام سيشمل أبناء الأردنيات المتزوجين من غير أردنيين.

وأضاف : ان الأردن ينفق 8.2 من الناتج المحلي الإجمالي على الصحَّة وهذه نسبة مرتفعة.

ولفت وزير الصحة، لاى ان مجموع المراكز الصحية الشاملة سيكون ٣٠ مركز موزعة على مختلف مناطق المملكة وتعمل ٢٤ ساعة باليوم.

وبين أن سيتم ادخال مبدأ الدفع الإلكتروني في المستشفيات والمراكز الصحيَّة؛ لتقليص فترات الانتظار للمواطنين.

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