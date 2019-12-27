الرئيسية | محليات الرزاز: النقل العام يجب ان يكون لكل الأردنيين وليس للفقراء فقط

وطنا اليوم-عمان:أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وبحضور عدد من أعضاء الفريق الوزاري الثلاثاء عن إطلاق الحزمة التنفيذية الرابعة للبرنامج الاقتصادي الحكومي، الذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وأكد الرزاز في بداية حديثه، على أن الحزم الاقتصادية الحكومية الثلاث التي أطلقت، لن تكتمل دون اطلاق تحفيزات مختلفة في قطاع التعليم والصحة والنقل العام.

وأشار الى أن النقل العام في الأردن يجب ان يكون على حسن ظن المواطن ويليق به.

وأضاف الرزاز: "بدأت نتائج وإجراءات الحزم الثلاث الأولى تأتي أكلها حيث ارتفعت مبيعات الأراضي بنسبة 48 %، كما ارتفعت مبيعات الشقق 34%، وارتفعت عمليات الانتقال والتخارج 66 % نسبة إلى العام الماضي، كما ارتفعت الحركة على شراء السيارات".

وبين الرزاز أن الحزمة التنفيذية الرابعة التي تطلقها الحكومة ضمن برنامجها الاقتصادي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من الرعاية الصحية والتعليم والنقل العام.

وتابع رئيس الوزراء: "نهدف لأن لا يبقى أي مواطن أردني دون تأمين صحي شامل، ولا طفل دون رياض الاطفال، ولا مواطن دون خدمته بوسائل نقل تليق به".

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