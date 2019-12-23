الرئيسية | محليات زواتي: الغاز الاسرائيلي يخفض كلف الكهرباء نحو النصف

وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدني هالة زواتي إن كلفة الكيلو الواط من الكهرباء على الأردن تبلغ 10.5 قرش قبل ايصاله الى المستهلك، مؤكدة أن هذه التكلفة ستنخفض الى 6 قروش في عام 2020، بعد بدء ضخ غاز الاحتلال الاسرائيلي إلى الأردن.

وأكدت زواتي خلال إجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين في اطار مناقشتها مشروعي الموازنة العامة والوحدات الحكومية، أن العودة عن اتفاقية الغاز الموقعة مع شركة نوبل انيرجي (الغاز الاسرائيلي)، يكلف الأردن دفع مليار ونصف دولار لمرة واحدة.

وبينت أن الاخلال بالاتفاقية من الجانب الأردني يعني دفع هذا المبلغ.

وأوضحت زواتي أن إستراتيجية الطاقة التي ستصدرها الحكومة مطلع العام القادم، تتضمن رفع نسبة الطاقة المتجددة من 20 الى 30 بالمائة، خلال الفترة من 2020-2030.

واشارت إلى ان وقف الموافقات على مشاريع الطاقة المتجددة، حصرا للمشاريع التي تزيد قدرتها الإنتاجية على 1 ميجا، والتي تشكل فقط 66 من أصل 14 الف نظام طاقة متجددة مربوط حالياً على الشبكة الوطنية، وذلك بهدف توزيع الإستطاعة بشكل عادل.

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