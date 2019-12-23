قادة دولة الاحتلال يهددون بقطع المياه عن العاصمة عمان

وطنا اليوم-عمان:كتب الوزير السابق والكاتب طاهر العدوان في صفحته الشخصية في فيسبوك تعليقا على اخر التطورات في العلاقة بين الأردن والكيان الصهيوني فقال :
اقوال وافعال قادة اسرائيل تقول للاردن( انقع المعاهدة واشرب ميتها ) انهم يهددون بقطع المياه عن عمان إذا قاوم الاردن نيتهم بضم غور الأردن، ويستعدون لأكبر اجتياح للمسجد الأقصى( اي انهاء الوصاية الأردنية عليه عمليا ) .
وأضاف العدوان : وبدل ان تكشر الحكومة عن انيابها نراها تحتفل ببناء جسور جديدة على ضفة غور نمرين ووضع غازهم في حلوقنا .
وتساءل العدوان ، الا تشكل تهديداتهم المتكررة بقطع أنبوب المياه عن عمان دافعا ( للعقلاء ) في حكومتنا بوقف انبوب غاز الاحتلال الذي اجتاح الغور الشمالي لكي تتحكم إسرائيل بأكلنا وصناعتنا بعد أن تحكمت بشربنا ؟
وأضاف سؤالا آخر : ما قصة الجسور ومطار ماركا والباص السريع بين عمان والزرقاء !
وختم منشوره فكتب … كأني قرأت عن هذه المشاريع في ما نشره البيت الأبيض عن صفقة القرن وكذلك في اوراق مشروع بيريز عن الشرق الاوسط الجديد .