الرئيسية | محليات قادة دولة الاحتلال يهددون بقطع المياه عن العاصمة عمان

وطنا اليوم-عمان:كتب الوزير السابق والكاتب طاهر العدوان في صفحته الشخصية في فيسبوك تعليقا على اخر التطورات في العلاقة بين الأردن والكيان الصهيوني فقال :

اقوال وافعال قادة اسرائيل تقول للاردن( انقع المعاهدة واشرب ميتها ) انهم يهددون بقطع المياه عن عمان إذا قاوم الاردن نيتهم بضم غور الأردن، ويستعدون لأكبر اجتياح للمسجد الأقصى( اي انهاء الوصاية الأردنية عليه عمليا ) .

وأضاف العدوان : وبدل ان تكشر الحكومة عن انيابها نراها تحتفل ببناء جسور جديدة على ضفة غور نمرين ووضع غازهم في حلوقنا .

وتساءل العدوان ، الا تشكل تهديداتهم المتكررة بقطع أنبوب المياه عن عمان دافعا ( للعقلاء ) في حكومتنا بوقف انبوب غاز الاحتلال الذي اجتاح الغور الشمالي لكي تتحكم إسرائيل بأكلنا وصناعتنا بعد أن تحكمت بشربنا ؟

وأضاف سؤالا آخر : ما قصة الجسور ومطار ماركا والباص السريع بين عمان والزرقاء !

وختم منشوره فكتب … كأني قرأت عن هذه المشاريع في ما نشره البيت الأبيض عن صفقة القرن وكذلك في اوراق مشروع بيريز عن الشرق الاوسط الجديد .

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