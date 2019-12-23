الرئيسية | محليات زواتي: ثمن العودة عن اتفاقية الغاز 1.5 مليار دولار تدفع مرة واحدة

وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة الطاقة هالة زواتي، الاثنين، إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز مع "نوبل إنيرجي" 1.5 مليار دولار تدفع مرة واحدة.

أعلنت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، الأحد، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنيرجي الأميركية اعتباراً من العام المقبل.

وقالت الشركة في بيان، إن "بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنيرجي المقرر مطلع العام المقبل يأتي وفقا لالتزامات مترتبة في الاتفاقية الموقعة عام 2016 بين شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) وشركة نوبل إنيرجي الأميركية".

وأضاف البيان أن "الضخ التجريبي يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي، ويستمر لمدة 3 أشهر، منصوص عليها بالاتفاقية، قبل بدء استقبال الغاز بشكل يومي، والمخصص لأغراض توليد الكهرباء".

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