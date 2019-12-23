الرئيسية | محليات المياه تعلن الطوارئ وتحذر المواطنين خلال المنخفض

وطنا اليوم-عمان:حذر نائب امين عام سلطة المياه فراس العزام الاخوة المواطنين في جميع مناطق المملكة بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة استعدادا لمواجهة تطورات الحالة الجوية المتوقعة وعدم الاستقرار التي ستتأثر بها المملكة اعتبارا من يوم الاربعاء والتي قد تكون مصاحبة لهطولات غزيرة في بعض المناطق وتشكل السيول خاصة في المناطق المنخفضة والاودية.

وبين العزام ان كوادر سلطة المياه وشركات المياه تأخذ احتياطاتها اللازمة في مثل هذه الاحوال وان مركز العمليات والسيطرة في مركز الوزارة/ سلطة المياه ومركز الشكاوي الموحد يتابع تطورات الحالة الجوية ويتعامل معها بمنتهى المسؤولية مشددا على ضرورة تعاون المواطنين داعيا الجميع الى الاستفادة من امطار الخير وتخزينها للاستفادة منها في الاستخدامات المنزلية .

واضاف ان سلطة المياه وشركاتها اوعزت لوضع كافة الطواقم والفرق في حالة تأهب لمواجهة كافة الظروف وضرورة التعامل مع كافة الامور المتوقعة بمسؤولية وسيتم نشر فرق طوارى صيانة شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه في المواقع كي تكون قريبة من اي خلل او مشكلة لاسمح الله .

واهاب نائب الامين العام بالاخوة المواطنين الى ضرورة اتباع تعليمات سلطة المياه في عدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي وكذلك ضرورة التحوط في حماية عدادات المياه في العقارات والمنازل الانجماد حال انخفاض درجات الحرارة داعيا الى ضرورة التعاون مع أجهزة سلطة المياه والالتفات الى المصلحة العامة وعدم القاء المخلفات والإبلاغ عن اية ملاحظة او شكوى على هاتف الشكاوي الموحد (117116) .

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