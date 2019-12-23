الرئيسية | محليات سيدة أردنية تدخل طليقها مستشفى الأمراض العقلية

وطنا اليوم-عمان:تمكنت سيدة عجلونية من أن توجه ضربة قاضية لزوجها السابق وتدخله مستشفى الأمراض النفسية بعد أن 'خان العشرة' وأحضر لها ' ضرة' ناسيا سنوات كفاحها معه في رحلة العمر.

فقد شهدت مدينة عجلون أغرب قصة لانتقام زوجة من زوجها بعد أن تزوج عليها، حيث قام الزوج بالاشتراك مع زوجته ببناء منزل (العمر) وبعد أن انتهى من بناء طابق أرضي ودور مرتفع فوقه قرر الزواج على شريكته في البناء والحياة الزوجية ولم يكتف بذلك بل أسكن زوجته الجديدة في الدور العلوي وأمر زوجته الأولي بالبقاء في الدور الأرضي.

وقد أوغرت أفعال الزوج صدر الزوجة الأولى ضد زوجها وتظاهرت بموافقتها على ما قام به زوجها وأقنعته بأن يكتب الدور الأول باسمها بالنظر إلى أنها شاركته في البناء، وبعد أن تسلمت صك ملكية الدور الأول من المحكمة فاجأت الزوجة زوجها بطلب الطلاق كما طلبت منه أن يتولى حضانة الأطفال.

وأشارت الصحيفة إلى أن محاولات الأقارب للإصلاح بين الطرفين قد باءت بالفشل فاضطر الزوج لطلاقها وبعد أن أتمت الزوجة شهور العدة أقدمت على الخطوة الأخيرة من انتقامها بأن تزوجت من شخص آخر وأسكنته معها في الدور الأرضي بنفس البيت الذي يسكن فيه زوجها، مما أدى إلى أن يصاب الزوج بحالة سيئة دخل على أثرها مستشفى الأمراض النفسية ولا يزال تحت العلاج.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر