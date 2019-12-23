الرئيسية | محليات هل تم أقالة مديرة المناهج برسالة واتساب

وطنا اليوم-عمان:كشفت مصادر خاصة أن وزير التربية و التعليم و التعليم العالي الأسبق و الرئيس الحالي للمركز الوطني الأعلى لتطوير المناهج الحالي، الدكتور عزمي محافظة صادق على إنهاء خدمات مدير عام المركز الدكتورة ربى البطاينة بطريقة غريبة، حيث تُشير نفس المصادر أن الدكتورة البطاينة أقيلت من منصبها كمدير للمركز برسالة عبر "واتساب" عندما كان في رحلته خارج البلاد.

وأضافت المصادر أن الإقالة أو الإطاحة بالدكتورة البطاينة تبعه تعيين الدكتور محمود مساد، البالغ من العمر ( 64) عاما، كمديرا للمركز خلفا لها.

الى ذلك نفى مصدر قيام اعضاء مجلس المركز الوطني لتطوير المناهج بتقديم استقالاتهم.

وقال المصدر: ان الرئيسة التنفيذية للمركز الدكتورة ربى البطاينة حصلت على اجازة فقط ولم تقدم استقالتها.

وبين المصدر إن مدة إعارة الدكتورة البطاينة من جامعة اليرموك تنتهي في 27 من كانون ثاني المقبل.

وأضاف أنها تستحق اجازة سنوية لمدة شهر وقد تم الطلب منها التمتع باجازتها السنوية، مشيراً إلى وجود مراجعة وتقييم لأداء العاملين في المركز بمن فيهم مديرته.

ولفت إلى أن تقييم الأداء لا علاقة له من قريب أو من بعيد بمناهج العلوم والرياضيات التي طرحت للصفين الأول والرابع او للعلاقة بين المركز ودار نشر كولينز، مشدداً على أنه لم يتم البحث بعد أو التنسيب بأي شخص للتعيين كمدير للمركز.

ونفى المصدر ما تم تداوله من معلومات حول قيام الوزارة بانهاء خدمات الدكتورة البطاينة ، ما دفع عدد من أعضاء المجلس التنفيذي لتقديم استقالاتهم، لافتا الى ان احد الاعضاء قدم استقالته مؤخرا لاسباب شخصية.

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