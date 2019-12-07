الرئيسية | محليات حجازي: الفساد بالأردن طور من أساليبه واسترددنا 350 مليون دينار

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، اليوم الأحد، إن الفساد فاعل أساسي في تخريب الدول وتدمير المجتمعات، مشيرًا إلى أن الأردن تعرض لمختلف أشكال الفساد المالي والسلوكي والإداري، مشيرًا إلى أن الأردن يحتل المرتبة الرابعة عربياً، والسابعة والخمسين عالمياً في مكافحة الفساد.

جاء ذلك، خلال رعايته اليوم الأحد، فعاليات الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد.

وأكد حجازي، أن الأردن بذل جهودًا كبيرة في مكافحة الفساد وفق أعلى المعايير الدولية بما يضمن النزاهة والشفافية، وفي جانب كبير تعتمد الهيئة على إجراءات وقائية استباقية.

واستردت الهيئة 350 مليون دينار خلال فترة عملها.

وتعاملت الهيئة مع أكثر من 3400 ملف، وأحيل منها 389 شكوى، وتبين أن أكثر من ألف شكوى تبين أنها كيدية.

وأشار حجازي، إلى استحداث وحدات جديدة داخل الهيئة تمكنها من مواكبة التطورات التكنولوجية.

وقال "استحدثنا مديرية تعنى بالدعم الرقمي والاستخبار الرقمي".

كما أطلقت الهيئة تطلبيقاً إلكترونياً يتيح للمواطنين إرسال الشكاوى ومتابعة أخبار الهيئة وفعالياتها والمشاركة في الاستبيانات.

وأكد أن لا هوادة ولا مهادنة في التصدي للفاسدين وفرض سيادة القانون.

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