الرئيسية | محليات بشرى سارة للاردنيين ..الثلج قادم إليكم !

وطنا اليوم-عمان:يتعطش الأردنيون بلهفة مع الأيام الأخيرة من العام الجاري، للتوقعات الجوية حول منخفض مطري من الدرجة الثالثة قد يتطور لاحقا، ويحمل معه الثلوج.

وتتأثر المملكة بمنخفضين جويين، بدءا من الاربعاء، يتخلله تساقط غزير للأمطار، وقد تكون الفرصة مهيئأة لتساقط الثلوج على المرتفعات العالية.

وفي السياق ذاته، تحدث مدير مركز طقس العرب محمد الشاكر، الاحد، عن تفاصيل منخفضات نهاية 2019 وبداية العام المقبل.

وقال الشاكر: إن الفترة القادمة من 26-31 / 12 ستتأثر المملكة بمنخفضين مطريين باردين، مشيرا إلى أنه بتاريخ 1-1 الى 5-1 يوجد منخفض جوي "غير واضح"، وفرصة الثلوج تكون مرتفعة بهذه الفترة، حسب قوله.

وأوضح أن المملكة ستتعرض لموجات برد وتنخفض درجات الحرارة فيها وتصبح هناك فرصة للثلوج والجليد في عدد مناطق المملكة.

وأشار إلى أن كميات الأمطار في المنخفض الجوي القادم ستكون كبيرة جداً وستشمل مناطق واسعة من الأردن.

وكشف الشاكر، ان شهر كانون الثاني سيكون هناك فرصة لان تتعرض المملكة لموجات برد وتنخفض درجات الحرارة فيه وتصبح هناك فرصة للثلوج والجليد في عدد مناطق المملكة.

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