الرئيسية | محليات رئيس هيئة الأركان المشتركة يوجّه بتنفيذ عدد من القرارات

وطنا اليوم-عمان:تنفيذاً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الملك عبدالله الثاني المستمرة بتحسين الظروف المعيشية لمنتسبي القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي للمعنيين في القيادة العامة بالسير في إجراءات تنفيذ عدد من القرارات التي تصب في تحقيق التوجيهات الملكية.

وفي لقاء جمع اللواء الركن الحنيطي مع كبار الضباط في القيادة العامة، أوعز بزيادة أعداد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري بواقع 50 ضابط صف وفرداً، ومن صندوق إسكان الضباط 5 ضباط، ليصبح عدد المستفيدين من كلا الصندوقين 450 فرداً و40 ضابطاً شهرياً.

كما قرر رئيس هيئة الأركان المشتركة البدء بتوزيع 148 شقة سكنية لمستحقي الإسكان العسكري من الضباط، بأسعار تتناسب مع الدخل وبأقساط ميسرة وبدون فوائد.

كما وجّه بتوفير قطع أراضٍ بغرض توزيعها على المستحقين من الضباط.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة على الاستمرار بعمل الدراسات والبحث عن سبل لتنفيذ مشاريع سكنية وإيجاد مصادر تمويل لتسريع دور صرف الإسكان العسكري.

من جانب آخر، أوعز اللواء الركن الحنيطي بمنح ضباط الصف والأفراد المحالين على التقاعد نصف قيمة المكافأة فور صدور قرار إحالته إلى التقاعد، على أن تستكمل المكافأة بعد الانتهاء من إجراءات براءة الذمة، إضافة إلى منحهم إجازة لمدة شهرين لمن يستكمل الحد الأدنى المقبول للتقاعد لمراجعة مؤسسة المتقاعدين العسكريين وإيجاد فرص عمل لهم بعد التقاعد.

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