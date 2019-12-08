 وطنا نيوز -الخشمان يدعو لاستثمار اموال الشعب "الضمان" في القطاع المصرفي
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الخشمان يدعو لاستثمار اموال الشعب "الضمان" في القطاع المصرفي
التاريخ : 22-12-2019 09:25:48 المشاهدات: 1483

وطنا اليوم- أيد النائب الاسبق الكابتن محمد الخشمان استحواذ الضمان الاجتماعي على خمسة ملايين سهم من اسهم بنك الاتحاد بقيمة سبعة ونصف مليون دينار مؤكدا على ضرورة تاسيس بنك يتبع لصندوق استثمار الضمان لما تحققه البنوك من عوائد ربحية عالية.

وأضاف الخشمان بأن ذلك يعزز رصيد اموال الشعب في السوق المحلي ، كما دعا الى تعزيز استثمار الضمان في جميع الانشطة الاقتصادية في المملكة مما لذلك من عائد ايجابي على حركة السوق وتعزيز راسمال الضمان الاجتماعي وزيادة ارباحه باعتباره صندوق الشعب والاجيال القادمة.


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