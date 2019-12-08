 وطنا نيوز -5 إصابات بأنفلونزا الخنازير في مأدبا
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5 إصابات بأنفلونزا الخنازير في مأدبا
التاريخ : 22-12-2019 07:25:38 المشاهدات: 1079

وطنا اليوم-عمان:وصل عدد حالات الاصابة بإنفلونزا الخنازير التي تم ادخالها الى مستشفى النديم خمس حالات تم اعطاؤهم العلاج اللازم وعزلهم من أصل 32 حالة تم إدخالها خلال الاسبوعين الماضيين للاشتباه بإصابتهم.

وقال مدير عام صحة مأدبا الدكتور خليل الرواحنة، إن مجموع الحالات المشتبه بإصابتهم بإنفلونزا الخنازير والتي راجعت المستشفيات في مأدبا منذ بداية الشهر الحالي بلغت" 100'' حالة، لافتا الى انه تم إدخال 7 حالات، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 منها في مستشفى النديم و4 في مستشفى المحبة الخاص، للاشتباه بإصابتهم بالمرض، وتم عزلهم واخذ عينات لفحصها مخبريا لحين ظهور نتائجها.

ودعا الرواحنة إلى ضرورة غسل اليدين عند المصافحة، وتناول السوائل الدافئة مثل اليانسون الذي ثبت علميا تخفيضها من مضاعفات الانفلونزا، وضرورة الوقاية من المرض بالابتعاد عن التقبيل في المناسبات واستخدام الفناجين والكاسات الكرتونية او البلاستيكية، مشيرا الى ان من اعراض الاصابة بالمرض التعب العام، وارتفاع درجات الحرارة، والسعال الخفيف.


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