الرئيسية | محليات الوزير سامي الداوود في المسجد الأقصى

وطنا اليوم-عمان:استقبل الدكتور إبراهيم ناصر الدين مساعد المدير العام والمدير المالي في دائرة الأوقاف الإسلامية و شؤون المسجد الأقصى المبارك اليوم وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأردنية سامي الداوود والوفد المرافق والذين جاؤوا في زيارة للمسجد الأقصى المبارك اليوم

كما كان في استقبال الوفد ‏فضيلة الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى المبارك والدكتور يوسف النتشة مدير السياحة والآثار ‏والدكتور عياش أبو عياش رئيس قسم المحاسبة وحسن بقيله مدير الاملاك الوقفية وعصام الزاغة ‏مسؤول ومفتش الحراس والسيد عبد الله أبو طالب رئيس قسم الحراس في المسجد الأقصى المبارك والسيد سعيد الشطناوي مدير مكتب قاضي القضاة.

ورحب الدكتور ناصر الدين والحضور بالوفد ورافقوهم في جولة أطلعوهم خلالها على جميع معالم المسجد الاقصى المبارك بمساحته البالغة ١٤٤ دونماً تحت رعاية ووصاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

كما أطلعوهم على جميع مشاريع الإعمار الهاشمي داخل المسجد.

الى جانب زيارة ضريح المغفور له الشريف الحسين ابن علي بجوار المسجد الاقصى المبارك.

وقد نقل الوزير سامي الداوود تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني لجميع موظفي الأوقاف الإسلامية في القدس فردا فردا وحيا رباطهم وصمودهم الأسطوري للحفاظ على تنفيذ الرعاية الهاشمية في المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف وجميع المقدسات فيها.

‏من جهته نقل سعادة الدكتور ناصر الدين تحيات جميع موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية الى جلالة الملك لدعمه واهتمامه في القدس الشريف.

‏وأبلغ معاليه استجابة الحكومة الأردنية لطلبات دائرة اوقاف القدس لتسريع استصدار التعليمات في صرف مكافأة نهاية الخدمة لجميع موظفي الأوقاف في القدس الذين انتهت خدماتهم لاحالتهم الى التقاعد

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر