الرئيسية | محليات ما هو سر قصاصة ورق ضبطت تحت وسادة أبو محمد الطحاوي

وطنا اليوم-عمان:قالت صحيفة القدس العربي، إن السلطات الأردنية عثرت على قصاصة ورق، أسفل فراش أحد زعماء التيار السلفي الجهادي في الأردن، أبو محمد الطحاوي، والذي يقبع في السجن منذ سنوات، وهاجم فيها ولي عهد السعودية محمد بن سلمان على خلفية مقتل جمال خاشقجي.

وأشارت إلى أن قصاصة الورق قد تكون الأكثر كلفة، للقيادي السلفي الجهادي، في عامه الخامس على التوالي داخل السجن وفي ظل تدهور حالته الصحية.

وقالت إن الطحاوي وصف في الورقة ابن سلمان بـ"أبو منشار"، وسط إشارات إلى أنه كان يعتزم إصدار موقف من قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول.

ورأت أن السلطات الأردنية تريد إبقاء الطحاوي في السجن، بتهمة جديدة تتعلق بتعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة، عبر تلك القصاصة التي عثر عليها في زنزانته.

وقال محامي الطحاوي موسى العبدالات، إنه يعترض "على الاتجاه نحو بناء لائحة ظن واتهام جديدة وعلى أساس مبدأ قانوني يؤشر على أن الدليل مجرد قصاصة لم ينشر مضمونها ولم تصدر و تذع رسميا مما يؤسس لنفي التهمة".

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