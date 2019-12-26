الرئيسية | محليات الضمان تتيح صرف الرصيد الادخاري لـ فئة جديدة

وطنا اليوم-عمان:أعلن الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة أتاحت خدمة السحب من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل عن العمل لغايات التعليم والمعالجة الطبية للمؤمن عليهم الذين أكملوا سن الشيخوخة وهي (60) سنة للذكر و(55) سنة للأنثى ولم يتم تسوية حقوقهم التأمينية وما زالوا مشتركين بالضمان.

وبين الصبيحي في بيان ، أن التقدم للاستفادة من خدمة السحب من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل عن العمل لغايات التعليم أو العلاج متاحة فقط من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo)، مبيناً أن هذه الخدمة متاحة فقط للمؤمّن عليهم ولمتقاعدي المبكر والاعتلال الأردنيين ممن عملوا في مُنشآت القطاع الخاص بدءاً من مطلع أيلول 2011 وما بعد هذا التاريخ شريطة أن لا يقل رصيد المؤمن عليه في حسابه الادخاري بتأمين التعطل عن العمل عن (300) دينار.

وأوضح أن نسبة المبلغ المسموح بسحبه لغايات المعالجة الطبية حددت بما لا يتجاوز (60%) من الرصيد، أما فيما يتعلق بالسحب لغايات تعليم أبناء المؤمن عليهم التعليم العالي أو المهني فقد حددت النسبة بما لا يتجاوز (75%) من إجمالي الرصيد، لافتاً إلى أن المبلغ الأعلى للصرف لكلا الحالتين العلاج والتعليم تم تحديده بما لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار.

وكشف الصبيحي بأن عدد المستفيدين من الصرف لغايات التعليم والعلاج وصل إلى (223) ألف مؤمن عليه منذ أن تم إطلاق هذه الخدمة في 1/11/2019، وبلغت قيمة المبالغ الإجمالية المسحوبة (153) مليون دينار حتى تاريخه.

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