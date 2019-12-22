الرئيسية | محليات موظفو مياهنا يطالبون بتعديل رواتبهم في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:نفذ عدد من العاملين في شركة مياهنا بمحافظة الزرقاء اعتصاماً امام مقر الشركة في الزرقاء احتجاجاً على الاجراءات التي اتخذتها الشركة تتعلق بعملية الدمج التي وجهت الحكومة لبدء العمل بها لدمج سلطة المياه ضمن الوزارة.

شكا موظفون في سلطة مياه الزرقاء والبالغ عددهم نحو 750 موظفا اجبارهم على توقيع عقود وصفوها بأنها "عقود اذعان" لصالح الشركة، وذلك تنفيذ لقرار الدمج الذي قررته الحكومة.

وقال موظفوا الشركة انهم فوجئوا باتصالات من شركة مياهنا بضرورة الحضور إلى مقرّ الشركة خلال 24 ساعة، وفي حال التخلف تعتبر مستنكفا، وعند الحضور يجد الموظف نفسه مجبرا على توقيع عقد مرفق باستقالته من سلطة المياه، و ان ادارة الشركة منعت الموظفين من قراءة العقود أو تصويرها تحت طائلة النقل للمحافظات الجنوبية، لافتين إلى أن العقود تخلو من أي امتيازات أو حقوق للموظفين أسوة بالشركات الأخرى أو موظفي سلطة المياه في عمان.

من جهته قال مدير شركة مياهنا في الزرقاء، المهندس جريس دبابنة في تصريحات صحفية سابقة، إن الموظف الذي لا يرغب بالعمل مع الشركة يستطيع التراجع عن ذلك قبل تاريخ 31/ 12 وتقديم استدعاء رسمي لأمين عام وزارة المياه.

وأضاف دبابنة إن الشركة لا تملك اجبار الموظفين على التوقيع، لافتاً إلى أن الرواتب بقيت كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، وكذلك الإجازات السنوية.

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