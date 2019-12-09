|
زيادة كبيرة في عدد النزلاء داخل السجون الأردنية
وطنا اليوم-عمان:أكد النائب حازم المجالي عضو اللجنة البرلمانيه للحريات العامة في مجلس النواب انه ووفقا للمعلومات الواردة له أن نسبة الزيادة في عدد النزلاء داخل السجون الأردنية قد وصلت الى حوالي 33 بالمئة عن الطاقة الاستيعابية ، الأكثرية منهم من المتعثرين مالياً ، يليهم في المرتبة الثانية قضايا المخدرات ، ثم التوقيف الإداري الذي لايتجاوز 2 % من النسبة .
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|