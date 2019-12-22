الرئيسية | محليات خطة أمنية شاملة استعداداً لاحتفالات الأردن برأس السنة

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير الداخلية سلامة حماد، خطة أمنية بين كافة الاجهزة المعنية، استعداداً لاحتفالات الأردن بأعياد الميلاد ورأس السنة.

وتهدف الخطة لفرض الامن والاستقرار وتكثيف دور وجهود الاجهزة الامنية للتعامل مع أي امر طارئ -لا قدر الله- اثناء الاحتفالات ، واستباق الحدث والتحضير له بشكل جيد يسهم الى حد كبير في التصدي له والقضاء عليه قبل حصوله وذلك في اشارة الى اهمية البعد الوقائي اللازم للتغلب على التحديات الامنية، بحسب تصريحات لحماد قبل أيام.

واوضح وزير الداخلية ان غرفة العمليات المركزية في الوزارة اضافة الى غرف العمليات الموجودة في المحافظات سوف تعمل على مدار الساعة وبالتنسيق الكامل مع المجالس الامنية لاستقبال اية ملاحظات تتعلق بسير الاحتفالات ومعالجتها على الفور مشددا على اهمية توحيد الجهود وزيادة مستوى التنسيق والتعاون المستمر بين جميع الاجهزة الامنية والحكام الاداريين والجهات المعنية.

واشار الوزير الى ان نشامى المؤسسة العسكرية والامنية هم العناصر الاساسية التي تقوم عليها المنظومة الامنية الشاملة في المملكة مشيدا بجهودهم وسهرهم وتفانيهم لترسيخ اركان الاستقرار والتصدي لكل من يحاول زعزعة امن وطمأنينة المواطنين وتهديد سلامتهم او تعكير صفو اي شكل من اشكال الحياة العامة.

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