الرئيسية | محليات صرف الدعم النقدي للخبز بعد إقرار الموازنة

وطنا اليوم-عمان:اكد مصدر مطلع حكومي ان موعد صرف دعم الخبز للعام القادم لمستحقيه سيتم بعد إقرار الموازنة.

واشار المصدر في تصريح ان صرف الدعم النقدي للخبز سيتم بعد اقرار الموازنة حيث سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وعضوية عدد من الوزارات لتحديد الاسس التي سيتم صرف الدعم النقدي والمبالغ المرصودة من الموازنة العامة للدعم النقدي والمواعيد المحددة والمعايير الخاصة بالفئات التي ستتلقى بدل دعم الخبز.

وقال ان موعد وآلية فتح باب استقبال طلبات دعم الخبز الجديدة ستكون متاحة عبر موقع إلكتروني للمواطنين فور إقرار موازنة الدولة.

وكانت الحكومة حررت في كانون ثاني من العام الماضي اسعار الخبز وحددت سعره بواقع 32 قرشا للخبز العربي الكبير و40 قرشا للخبز العربي الصغير وقامت بصرف دعم نقدي مباشر للمواطنين من الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل.

وبلغ عدد متلقي البدل المالي النقدي المخصص لعام 2018 بعد إلغاء دعم الخبز نحو 5.8 مليون شخص حسبما اعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سابقا.

ونصت المعايير التي وضعتها الحكومة لمن يستفيد من الدعم على أن لا يتجاوز دخل الأسرة السنوي 12 ألف دينار والفرد 6 آلاف دينار.

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