الرئيسية | محليات ُنزُل فينان.. مبنى مستدام يُعالج (الصرف الصحي) طبيعيا

وطنا اليوم-عمان:لم يتوقف نزل فينان البيئي في محمية ضانا جنوب المملكة، عن التقدم عالميا في انتهاج ما يمكّنه، بأن يكون من ضمن أفضل 15 نزلا بيئيا في العالم - بحسب مجلة ناشونال جيوغرافيك ترافيلر - وكان آخرها، تطبيق مبدأ مُتكاملٍ للإدارة اللامركزية لمياه الصرف الصحي.

في طريق وعرة تمتد نحو 8 كيلومترات، عن بلدة فينان، وعلى مرأى من جبال وادي عربة الشاهقة، تدخل حدود محمية ضانا، لتُدهشك نهاية الطريق بنزل فينان البيئي، الذي عُرف عنه تفرده، بإضاءته بالشموع، ومجددا بات نموذجا، بمحطة تنقيته الأولى في المملكة من حيث التقنيات الصديقة للبيئة.

في النزل المستوحى بناؤه من القصور الصحراوية، ويحيط به سكان فينان، الذين رفضوا ترك مهنتهم بالرعي، يجد الضيوف المحبون للسياحة البيئية في غرفه الـ26، راحة خيالية من الهدوء، حيث الابتعاد عن التكنولوجيا، وكل ما يعمل على النظام الكهربائي من تلفاز وحتى استخدام هواتفهم الذكية وغير الذكية، وتراهم يتناولون الشاي مع السكان، أو متجمعين حول موقد الحطب، في إسترجاع لأيام الزمن الماضي، لكن بأحاديث الحاضر.

قبل نهاية نيسان من العام الجاري، كان النزل وضيوفه ومواطنون، يعانون مما تشكله مياه الصرف الصحي من روائح وتجمعات، مقرونة بتخوف من تلوث المياه الجوفية، إذ كان تجميع المياه العادمة في حفرة امتصاصية قديمة ولا تعمل بالشكل المطلوب، يتم نقلها لاحقاً بواسطة صهاريج بتكلفة نقل مرتفعة نظراً للطبيعة الجغرافية الصعبة للمنطقة.

«غير أن مشروع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي «الإدارة اللامركزية لمياه الصرف الصحي للتكيف مع التغير المناخي في الأردن، تمكّن من بناء محطة لامركزية لمعالجة المياه العادمة، ومثّلت نموذجا، قابلا للتطبيق في مناطق شبيهة بنزل فينان البيئي» بحسب منسق المشروع في منظمة «بوردا» - وهي الاستشاري التقني التي أعدت التصاميم الرئيسية للمحطة - المهندس أنس أبو خلف.



ويقول «إن نظام المعالجة المبني على المعالجة الطبيعية، منخفض التكاليف، ومن خلال وحدات خاصة، تصل قدرة معالجته إلى 5 أمتار مكعبة من مياه الصرف الصحي يوميا، في حين أن الحد الأقصى لقدرة المعالجة خلال مواسم الذروة هو 20 متراً مكعباً يوميا. «مشيرا إلى أن النظام يقوم بمعالجة المياه العادمة وفضلات الطعام من المطبخ لإنتاج الغاز الطبيعي لغايات الطهي.



ويضيف «يهدف المشروع، إلى الترويج لتقنيات معالجة مياه الصرف الصحي، المتينة والسهلة في البناء والتشغيل والمُستدامة في نطاق مشروع الإدارة اللامركزية لمياه الصرف الصحي، للتكيف مع التغير المناخي في الأردن»، من خلال تطبيق مبدأ مُتكاملٍ للإدارة اللامركزية لمياه الصرف الصحي».

«يوجد العديد من المناطق النائية والمجتمعات الصغيرة التي تعتبر خارج نطاق خدمات الصرف الصحي، وبالتالي تعتبر هذه المحطة نموذجاً للحلول الصديقة للبيئة، ومنخفضة التكاليف وصغيرة الحجم، و إجراءات صيانتها قليلة»، يوضح أبو خلف، لافتا إلى أن نجاح محطة فينان للتنقية، يعطي إمكانية للتوسع في خدمات معالجة مياه الصرف الصحي في المناطق غير المخدومة، من خلال طرق الإدارة اللامركزية.

ويقول أبو خلف عن آلية عمل المحطة في معالجة مياه الصرف الصحي، بأنها تتكون من عدة مراحل، كل مرحلة منها تنسجم مع البيئة بكافة عناصرها.

ويشرح «تقوم المرحلة الأولى على هاضم الغاز الحيوي، والذي يعمل على ترسيب المواد الصلبة وهضم الحمأة وفضلات الطعام العضوية، وتحويلها إلى غاز الميثان ليتم استخدامه لأغراض الطبخ في مطبخ النزل».

ويضيف «في المرحلة الثانية تُعالج مياه الصرف الصحي في المُفاعل اللاهوائي ذي الحواجز، من خلال الترسيب والتفاعل اللاهوائي للبكتيريا»، مشيرا إلى أن المرحلة الأخيرة تتم المعالجة الحيوية لمياه الصرف الصحي، في أحواض المعالجة الرطبة المنشأة، والمزروعة بنباتات القصب، ذات التدفق العامودي».

وبفخر يُشدد «يشجع المشروع على الاستخدام الأمثل لموارد المياه، من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة لغايات الري، حيث تتجمع المياه المعالجة الخارجة من نظام المعالجة، في خزان تجميع مياه الري المسؤول عن تغذية 80 شجرة في محيط النزل، وقد تم اختيار الأشجار المزروعة بعناية لتكون من الأشجار الأصيلة في منطقة المحمية كالطلح والسدر».



وقدمت منظمة «بوردا» خدمات الدعم التقني لإستشاري المشروع و مشرفي الموقع، كما وعقدت تدريبات لموظفي النزل ومهندسي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، في مجال التشغيل والصيانة لمحطة فينان، بالإضافة إلى إصدار دليل التشغيل والصيانة باللغة العربية والإنجليزية، لتوجيه مُشغّل المحطة لتنفيذ مهام التشغيل والصيانة للحفاظ على ديمومة المحطة.

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