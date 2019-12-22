الرئيسية | محليات اجواء مشمسه اليوم ومائلة للبرودة غدا

وطنا اليوم-عمان:تكون الأجواء اليوم مشمسة وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وتكون الأجواء ليلا باردة بوجه عام والسماء صافية، ويتوقع خلال ساعات الليل المتأخرة أن يتشكل الصقيع في أجزاء من المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية (الشراه) وبعض مناطق البادية.



وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء غدا مائلة للبرودة في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال ساعات المساء والليل.



ويطرأ الثلاثاء انخفاض على الحرارة، مع نشاط تدريجي على الرياح السطحية، لتسود أجواء باردة نسبياً ومغبرة في مناطق عدة من المملكة، وتظهر بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، ومع ساعات الليل تتكاثر الغيوم تدريجياً على ارتفاعات مختلفة في الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة، ويحتمل في ساعات الليل المتأخرة سقوط زخات من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.



وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم من 18 الى 5 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية من 19 الى 7، وفي المناطق الجنوبية من 13 الى 3، وفي خليج العقبة من 25 الى 11 درجة مئوية.

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