الرئيسية | محليات أمين عام سلطة وادي الأردن يتفقد المرافق المائية في الأغوار

وطنا اليوم ـ عمان تفقد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس علي الكوز ميدانيا، عددا من المرافق المائية في الأغوار الشمالية والوسطى.

وقالت وزارة المياه والري في بيان اليوم السبت: إن الجولة التفقدية تضمنت قناة الملك عبدالله ومضخات توزيع المياه لأغراض الري والشرب والاستخدامات المنزلية في محافظات البلقاء والعاصمة، ومركز التحكم وإدارة تشغيل الاغوار الشمالية والوسطى، ومديرية تشغيل وصيانة الأغوار الشمالية ومديرية الإسناد والمتابعة، ومتابعة أعمال الحماية للوحدات الزراعية المحاذية للقناة.

واوعز الكوز لكوادر السلطة بإيلاء عمليات التشغيل والصيانة ومراقبة وحماية المصادر الاهتمام اللازم بهدف المحافظة على مصادر المياه وحمايتها من الاعتدادات بأشكالها كافة.

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