الرئيسية | محليات العموش يتفقد سير العمل بمشروع الباص سريع التردد

وطنا اليوم ـ عمان تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش اليوم السبت سير العمل بمشروع الباص سريع التردد "عمان-الزرقاء" الذي يجري العمل على تشغيله بالتزامن مع مشروع الباص السريع داخل العاصمة عمان.

وقال الوزير: إن المشروع يحمل أبعادا تنموية واقتصادية، وسيحد من الأزمات المرورية الخانقة بين عمان والزرقاء، ما يسهل على المواطنين حركة التنقل والسير بين المدينتين وداخل العاصمة بكل يسر وسهولة.

وبين ان كلفة المشروع تصل إلى 140 مليون دينار بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان، وهو مقسّم على 4 مراحل، تكلفة كل منها 33 مليون دينار.

وأشار العموش إلى أن الأعمال تشمل الأعمال الترابية والأرصفة الإنشائية وتوسيع طريق الأوتوستراد وبناء جميع الأعمال المتعلقة بالمحطات وهدم الجسور القائمة وبناء جسور جديدة وتمديد الأنفاق الموجودة وصيانة ما هو متبق من سطح الطريق الحالي، إضافة إلى بناء التحويلات المؤقتة بحسب ما تقتضي الحاجة، وبناء الجدران الاستنادية ومنشآت الصرف الصحي وجسور المشاة وأعمال الإنارة.

وتبدأ الحزمة الأولى من مجمع المحطة وتنتهي عند تقاطع عين غزال بطول 3ر5 كم، وتشمل إنشاء نفقين "المحطة، المسلخ"، وإنشاء عبارة صندوقية في مجرى السيل، وبناء جدران استنادية وتنفيذ أعمال الطريق الرئيس وكل ما يلزمه من أعمال التصريف السطحي، الإنارة، السلامة المرورية بالإضافة لأعمال التحويلات المرورية.

والثانية تبدأ من تقاطع عين غزال تجاه الزرقاء وتنتهي عند جسر ماركا بطول 75 ر3 كم، وتشمل وإعادة انشاء جسري (الشهيد، ماركا ) بالإضافة لبناء جسر جديد عند تقاطع عين غزال خاص بمسار الباص السريع وإنشاء نفق حي المزارع وبناء محطة ماركا الخاصة بالركاب.

والثالثة بعد جسر ماركا وتنتهي عند تقاطع الجامعة الهاشمية بطول 8 كم، وتشمل إعادة إنشاء جسر الحزام وإنشاء نفق جت وتطويل لنفق أبو صياح وانشاء محطتين للركاب (البيبسي والرصيفة). أما المرحلة الرابعة فتبدأ من جسر الجامعة الهاشمية وتنتهي عند الموقع المقترح لمجمع الزرقاء بطول 4ر3 كم، وتشمل توسعة جسر الهاشمية وإنشاء نفقين (جبل الزيتون، المحافظة) وبناء محطتي ركاب (الهاشمية ، الزرقاء) وتنفيذ أعمال الطريق الرئيس وكل ما يلزمه من أعمال العبارات والتصريف السطحي للمياه، الإنارة والسلامة المرورية بالإضافة لأعمال التحويلات المرورية

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