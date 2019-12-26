الرئيسية | محليات وفد أوروبي يزور المركز الوطني للبحوث الزراعية

وطنا اليوم ـ عمان بحث مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد مع وفد من الاتحاد الأوروبي مجالات التعاون لوضع خارطة طريق لمشروع إعادة استخدام المياه غير التقليدية في الزراعة الذي بدأ في تونس مطلع الشهر الحالي.

واطلع الوفد الذي ضم الدكتورة رولا خضرا من معهد باري في إيطاليا، والدكتور خالد فهد من معهد سنتا لتكنولوجيا المياه الحديثة في إسبانيا، على مختبرات المركز البحثية، وعقد اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة تصورات المرحلة المستقبلية للمشروع.

وقال حداد: إن التعاون مع الاتحاد الأوروبي سيعمل على تطوير نوعية المياه لاستخدامها بصورة سليمة وآمنة بيئياً كمرحلة أولى، وإجراء تجارب تطبيقية باستخدام طرق مختلفة من الري على البرسيم، ومراقبة أثر المياه الخارجة من المحطات على نوعية المنتج وكميته وأثرها على التربة وتوعية العاملين باتباع تعليمات السلامة العامة.

وأشار إلى ان التعاون في هذا المجال سيؤدي إلى تحسين كفاءة الري وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي الزراعي، وإضافة نماذج حوكمة تشغيلية تتماشى والخطط الوطنية والدولية والاندماج الاجتماعي وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية في هذا القطاع، علاوةً على تدريب الفنيين والمزارعين، وتقليل الضغط على مصادر المياه العذبة من القطاع الزراعي.

وأشار مساعد المدير العام لشؤون البحث ومنسق المشروع الدكتور نعيم مزاهره إلى أن الزيارة اشتملت على جولة ميدانية لمحطتي تنقية الرمثا البحثية وتنقية المياه المستصلحة، بالإضافة إلى لقاء المزارعين والاستماع إلى شرح عن التحديات التي تواجههم عند استخدام المياه المعالجة.

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