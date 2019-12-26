 وطنا نيوز -اصابة سيدة وطفل بانفلونزا الخنازير في المفرق
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اصابة سيدة وطفل بانفلونزا الخنازير في المفرق
التاريخ : 21-12-2019 06:02:38 المشاهدات: 864

وطنا اليوم ـ عمان

 كشف مدير صحة المفرق الدكتور هاني عليمات اصابة سيدة وطفل في المفرق اليوم السبت بانفلونزا الخنازير H1N1 ما تطلب ادحالهما الى مستشفيي المفرق الحكومي والنسائية والاطفال لتلقي العلاجات اللازمة .

وقال ان سيدة (24) عاما اثبتت الفحوصات المخبرية اصابتها بالمرض وادخلت على مستشفى المفرق الحكومي وطفل (10) سنوات تم ادخالة الى مستشفى النسائية والاطفال لتلقي العلاجات بعدما تم عزلهما ومراقبة حالتهم على مدار الساعة .
ولفت ابو عليم في حديث له ان الفحوصات المخبرية اثببت اصابة شخصين آخرين الاسبوع الماضي وتلقيا العلاج والرعاية الصحية اللازمة وتم خروجهم من المستشفى بعدما شفيا.
وتشير العلومات المستقاة من مصادر طبية في المفرق ان حالات الاشتباه بالمرض زاد عن (20) حالة منذ انتشار المرض حال دخول فصل الشتاء وتلقوا الرعاية الصحية وغادروا القطاعات الصحية التي راجعوها.
وقال عليمات ان المصابين والمشتبه باصابتهم يتم تقديم كافة العلاجات حسب تعليمات وزارة الصحة مبينا بان كافة الحالات وضعت تحت المراقبة الطبية على مدار (24) ساعة الى ان يتم شفاؤهم مشيرا الى ان كافة العلاجات التي تتعلق بالمرض متوفرة في المستشفىات بالمحافظة .





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