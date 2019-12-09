وزير النقل : دخول المواطنين للوزارة بشكل مفاجىء كان يشكل خطرا امنيا

وطنا اليوم ـ عمان

رد وزير النقل خالد سيف على تساؤل احد المواطنين عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك ” حول منع وطرد المراجعين من وزارة النقل .

حيث اكد سيف ترحابه بالاهل والاخوان بالوزارة ، وما تم اننا قمنا بعمل قاعة استقبال بالطابق الارضي بدل من الطابق الثالث كونه حصل كم حادثة لدخول مفاجىء بشكل كان خطيرا امنيا .