الضمان: صرف الرصيد الإدخاري للمواطنين الذين استوفوا الشروط

وطنا اليوم ـ عمان

أوضح مساعد المدير العام للتأمينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمد شريف الزعبي، عن استكمال دراسة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين ، لغايات سحب الرصيد الإدخاري .

ولفت الزعبي أنه سيتم حتى نهاية الأسبوع القادم ، صرف الرصيد الإدخاري ، للمواطنين الذين استوفوا الشروط .

وتابع " لقد كان هنالك ضغوط على "البنوك" المعتمدة ، نتيجة للإقبال الكبير من المواطنين"، نافيا وجود موعد محدد لهذه الغاية ، وزاد " لا موعد محدد ، حيث أن المدة مفتوحة ، أمام الأردنيين ، الذين تنطبق عليهم الشروط ".

وكان العمل في هذا القرار ، بدأ منذ تاريخ 5/11/2019 ، وقد كان التعديل الأخير لغايات السحب بهدف العلاج، يتضمن عدم الاعتماد على تقارير طبية ، كما في السابق.

يُذكر ، أنه يتعين على المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من هذه الخدمة، الدخول إلى موقع المؤسسة الالكتروني ، والضغط على خانة التسجيل من أعلى الصفحة وتعبئة البيانات الخاصة به في حال لم يكن له تسجيل مسبق على موقع المؤسسة، منبهاً إلى تحديد كلمة سر تتكون بحد أدنى من (8 ) خانات تتضمن أرقاماً وأحرفاً منها حرف كبير (letter capital) ورمز واحد على الأقل.







