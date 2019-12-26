 وطنا نيوز -الضمان: صرف الرصيد الإدخاري للمواطنين الذين استوفوا الشروط
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الضمان: صرف الرصيد الإدخاري للمواطنين الذين استوفوا الشروط
التاريخ : 21-12-2019 01:49:50 المشاهدات: 1707

وطنا اليوم ـ عمان

أوضح مساعد المدير العام للتأمينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمد شريف الزعبي، عن استكمال دراسة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين ، لغايات سحب الرصيد الإدخاري .

ولفت الزعبي أنه سيتم حتى نهاية الأسبوع القادم ، صرف الرصيد الإدخاري ، للمواطنين الذين استوفوا الشروط .
وتابع " لقد كان هنالك ضغوط على "البنوك" المعتمدة ، نتيجة للإقبال الكبير من المواطنين"، نافيا وجود موعد محدد لهذه الغاية ، وزاد " لا موعد محدد ، حيث أن المدة مفتوحة ، أمام الأردنيين ، الذين تنطبق عليهم الشروط ".
وكان العمل في هذا القرار ، بدأ منذ تاريخ 5/11/2019 ، وقد كان التعديل الأخير لغايات السحب بهدف العلاج، يتضمن عدم الاعتماد على تقارير طبية ، كما في السابق.
يُذكر ، أنه يتعين على المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من هذه الخدمة، الدخول إلى موقع المؤسسة الالكتروني ، والضغط على خانة التسجيل من أعلى الصفحة وتعبئة البيانات الخاصة به في حال لم يكن له تسجيل مسبق على موقع المؤسسة، منبهاً إلى تحديد كلمة سر تتكون بحد أدنى من (8 ) خانات تتضمن أرقاماً وأحرفاً منها حرف كبير (letter capital) ورمز واحد على الأقل.





تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق